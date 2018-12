Di Maio, spunta l'elenco delle cose fatte, da reddito a Iva

Dalla sterilizzazione dell'Iva, al reddito e pensioni di cittadinanza, da quota 100 al taglio del 30% dei premi Inail, dai 10,5 miliardi per il dissesto idrogeologico al miliardo per venture capital per le startup innovative, alla sanità e i 6 mila euro di incentivi per le auto elettriche: "Questa è la lista delle cose che sono entrate nella legge di Bilancio, fatela vedere a chi ancora è scettico su questo Governo". Lo scrive su Facebook il vicepremier e capo politico del M5S, Luigi Di Maio, postando la foto di un foglio con su scritto le misure che sono in legge di bilancio.

IL POST DI DI MAIO

"Sappiate che questo è solo l'inizio, sono sicuro che il 2019 sarà l'anno del cambiamento e sono davvero contento di potervelo dire mentre tra le mani stringo questa lista di piccoli e grandi successi. Grazie a tutti voi che siete sempre stati al nostro fianco. Questo è un successo di tutti noi, di tutti gli italiani" aggiunge.