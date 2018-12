Mafia, Salvini: nuova sede agenzia

(ANSA) - MILANO, 20 DIC - "Non vedo l'ora di inaugurare la nuova Agenzia dei beni confiscati alla mafia che avrà sede a Milano entro la fine dell'inverno". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini oggi a Milano. "Avrà più personale, più poteri e più soldi a disposizione", ha spiegato Salvini, dicendosi orgoglioso dell'apertura della nuova sede.

"I delinquenti vanno dove c'è denaro - ha spiegato Salvini - e quindi ce li ritroviamo anche sotto casa. L'unico modo di combatterli è aggredirli sul core business delle loro attività, cioè il denaro. L'Agenzia partirà in grande stile a Milano con più uomini e mezzi. Questo abbiamo inserito nel decreto sicurezza, che non è solo immigrazione ma tanto altro".