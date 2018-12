Elezioni suppletive, fuori candidato M5s

(ANSA) - CAGLIARI, 20 DIC - Luca Caschili, il candidato M5s alle suppletive del 20 gennaio per il collegio uninominale di Cagliari per la Camera, è stato escluso dalla corsa elettorale per un errore formale nella presentazione del simbolo del Movimento. La notizia, riportata dal quotidiano L'Unione Sarda, è stata confermata all'ANSA da ambienti M5S. Oggi, secondo quanto appreso, verrà presentato un ricorso articolato che dovrà essere depositato entro le 17. Dopodiché scatteranno le 48 ore per la decisione finale.

Il candidato del M5s, ingegnere di 46 anni, rischia fortemente di non partecipare alle suppletive del 20 gennaio per un posto in Parlamento per un errore nella presentazione dei documenti da allegare alla richiesta di candidatura. In particolare, lo scorso lunedì, a pochi minuti dalla scadenza della presentazione delle candidature, il M5s ha omesso di consegnare il contrassegno, ovvero lo stemma stesso del movimento nella forma richiesta dalla normativa.