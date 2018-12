Pronto emendamento su intesa con Ue

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Pronto l'emendamento alla manovra che recepisce l'esito della trattativa con l'Ue. Secondo quanto si apprende, il governo presenterà le modifiche sui saldi, che prevedono la riduzione dei fondi per reddito di cittadinanza e pensioni, in commissione Bilancio subito dopo l'intervento del premier Giuseppe Conte in Senato previsto alle 13.