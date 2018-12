Lapia: denunciato, verità al processo

(ANSA) - NUORO, 19 DIC - "Non ho ancora ricevuto nessuna notifica e non voglio parlare oltre. Se mai ci sarà un processo, lì emergerà la verità. Lì racconterò tutto". Sono le prime parole raccolte dal quotidiano L'Unione Sarda dell'uomo di 38 anni che sabato scorso avrebbe aggredito la parlamentare nuorese del M5s Mara Lapia. Il fatto, secondo quanto raccontato dalla stessa deputata, è accaduto nei parcheggi del supermercato Lidl a Nuoro dopo una lite scoppiata alla cassa e proseguita poi all'esterno: l'uomo l'avrebbe colpita quando lei ha cercato di fotografare la targa della sua auto. La parlamentare ha riportato l'infrazione di una costola, il 38enne è stato denunciato per lesioni e il fascicolo con le prove testimoniali e con le immagini delle telecamere del supermercato, raccolte dagli uomini della Squadra Mobile di Nuoro, sono ora sul tavolo della Procuratrice di Nuoro Patrizia Castaldini. L'episodio dell'aggressione raccontato dalla parlamentare è sconfinato in un mare di polemiche sui social.