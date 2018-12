Global Compact: Fico, Italia partecipi

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Patto globale per le migrazioni, questa é la traduzione di Global Compact: siccome l'immigrazione é una problematica globale per forza dobbiamo sederci al tavolo con tutti Paesi del mondo, specie quelli da cui partono i migranti, per affrontare la problematica". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico nel discorso per gli auguri di Natale all'Associazione stampa parlamentare (Asp) a Montecitorio.