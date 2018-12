Fugatti,Trentino colpito morte Megalizzi

(ANSA) - BOLZANO, 19 DIC - "Come ho avuto modo di dire al presidente Mattarella, il Trentino in queste settimane è stato molto colpito emotivamente, prima dal maltempo e poi dalla morte di Antonio Megalizzi. Come il Trentino si è stretto intorno alla famiglia Megalizzi dimostra di essere una comunità grande e viva". Lo ha detto il governatore trentino Maurizio Fugatti al tradizionale ricevimento di Natale.

"Noi - ha aggiunto - dobbiamo riscoprire una certa identità trentina, anche nei confronti del Sudtirolo". Per quanto riguarda invece il ruolo dei giornalisti, Fugatti ha sottolineato che "è determinante la libertà e la pluralità dell'informazione, anche se a livello nazionale a volte si dice altro. I politici come anche i giornalisti, semplicemente devono fare il loro lavoro". Megalizzi è stato anche ricordato, nei loro interventi, dal presidente dell'Ordine regionale Mauro Keller, dal segretario regionale del sindacato Rocco Cerone e dalla presidente di Assostampa Patrizia Belli.