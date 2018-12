Fico, da Ue politiche sociali

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Da parte della Ue "le politiche anche sociali vanno fatte. Non bisogna spaventarsi di qualche numero ma si va a contrattare in Europa. Lo ha fatto la Francia per fare manovre lontane dalla austerità". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico agli auguri di Natale all'ASP. "L'Ue si sta trasformando. Chi non vede che c'è qualche problema fa il male dell'Ue. Dico sì a una Ue unita, solidale, che collabora. L'aiuto sia dato direttamente ai singoli cittadini europei.

Sposo in pieno le idee di base di Spinelli: dobbiamo applicarle al nostro tempo".