Manovra:Fraccaro,prima parla Ue poi Aula

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia Giovanni Tria sono pronti "a riferire immediatamente per garantire la centralità del Parlamento e la possibilità di lavori ordinati una volta che la Commissione europea abbia comunicato la sua posizione nei confronti della proposta del governo italiano" sulla manovra. Lo ha detto in Aula al Senato il ministro Riccardo Fraccaro ricordando che domattina alle 9 si riunirà il collegio dei commissari "per formalizzare il parere".