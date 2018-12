Manovra: stop Commissione Bilancio a emendamento buche Roma. Castelli: 'Intervento ci sarà'

Stop della commissione Bilancio del Senato all'emendamento n.1.2827, che prevede risorse per la riparazione delle buche di Roma con l'ausilio del Genio militare. L'emendamento, a quanto si apprende, è tra quelli che la Bilancio ha dichiarato inammissibili. Tuttavia, a quanto si apprende, governo e maggioranza sono al lavoro per la presentazione di una riformulazione del testo.

"Inutile creare allarmi ingiustificati. L'intervento per la manutenzione delle strade di Roma ci sarà e sarà regolarmente finanziato. Stiamo effettuando una semplice correzione formale del testo - ha detto in una nota il viceministro dell'economia, Laura Castelli (M5S) -, che sarà ripresentato a breve e che finalmente aiuterà la Capitale a risolvere l'annosa questione delle buche nelle strade".

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, in mattinata aveva parlato di "una grande vittoria per Roma e i romani. Il Governo sta mantenendo le promesse, ha stanziato i fondi per il rifacimento delle strade, ulteriori fondi per il trasporto pubblico. Verrà impiegato l'esercito e il genio militare" per rifare le strade di Roma.