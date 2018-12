Lapia(M5s) aggredita: cassiere umiliate?

(ANSA) - NUORO, 18 DIC - Si colora di un nuovo capitolo su Facebook la vicenda dell'aggressione denunciata dalla deputata nuorese del M5s Mara Lapia. A rinfocolare la polemica scaturita da un audio che smentisce la ricostruzione della parlamentare, è un lungo post pubblicato da Pierfranco Devias, il leader di Liberu, uno dei movimenti in cui si è spezzettata la galassia dell'indipendentismo sardo. Il politico condanna "la profonda mancanza di rispetto che la deputata ha esercitato sulle lavoratrici del supermercato", dopo che inavvertitamente una confezione di lattine di Coca cola si è aperta alla cassa sporcando abito e scarpe dell'esponente cinquestelle. Fatto che è non passato inosservato, provocando la reazione di un cliente in fila, prima verbale e poi fisica all'esterno del market.

L'uomo è stato denunciato per lesioni: Lapia infatti ha riportato 30 giorni di prognosi. "Non esiste nessuna giustificazione per la violenza su una donna - premette Devias - ma condanno la mancanza di rispetto