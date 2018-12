Pd: Gentiloni, D'Alema non rispunterà

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Paolo Gentiloni smentisce eventuali ritorni di accordi con Massimo D'Alema "Io credo che un po' di rinnovamento è necessario - spiega a Radio Padova l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni riferendosi a sé stesso - se tu hai svolto un ruolo così importante come quello del Presidente del Consiglio, e poi alla fine gli elettori hanno espresso il loro verdetto...". "D'Alema non rispunta per niente - aggiunge dunque -. Se rispuntasse D'Alema avrebbe ragione da vendere anche Calenda".