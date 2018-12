Manovra: Toninelli, vertice andato bene

(ANSA) - CATANZARO, 17 DIC - "Stanotte penso sia andata molto bene: c'è il reddito di cittadinanza, c'è la quota 100 che sono i punti più importanti della manovra, ma c'è tanto altro di relativo anche alle infrastrutture perché i fondi che noi abbiamo messo sia per la lotta al dissesto idrogeologico che per le infrastrutture ritengo che piano piano rilancino l'economia".

Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli a Catanzaro per la prima tappa di una visita di due giorni commentando gli esiti del vertice notturno del Governo.

"Quello trascorso - ha aggiunto Toninelli - è stato un fine settimana molto operativo ed operoso. I dossier esaminati sono fondamentali per la manovra del cambiamento che si prefigge da una parte di rilanciare l'economia a trecentosessanta gradi e dall'altra un accordo con l'Unione europea. Sono ovviamente cose che si intrecciano".