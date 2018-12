Lega, ok dilazione Bolkenstein balneari

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - "Raggiunta l'intesa che consente per i prossimi quindici anni di escludere dall'applicazione della direttiva Bolkestein i lavoratori del comparto balneare". Lo dicono in una nota congiunta i capigruppo della Lega al Senato ed alla Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari. "Grazie all'impegno della Lega, -aggiungono - in attesa di un approfondimento definitivo, poniamo uno stop importante ad una questione annosa che destava preoccupazione in tanti lavoratori e in tante famiglie circa il futuro di un comparto fondamentale nell'economia del Paese. La nostra attenzione è ora rivolta al settore degli ambulanti, per i quali stiamo lavorando, cercando di inserire le loro rivendicazioni nell'emendamento presentato.

Ancora una volta passiamo dalle parole ai fatti, con buonsenso e serenità per fare dell'Italia quel paese moderno che tutti vogliamo".