Manovra: sconvocata Commissione Senato

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Lavori sulla manovra in Parlamento ancora in stand-by in attesa dell'esito della trattativa con la Commissione Ue. Nonostante i tempi stretti per l'esame in Senato, che deve valutare in seconda lettura il provvedimento, anche la seduta del pomeriggio della commissione Bilancio è stata sconvocata: secondo l'attuale calendario i lavori dovrebbero iniziare solo alle 21 di questa sera per poi proseguire nel fine settimana. La manovra è attesa in Aula martedì pomeriggio. Il testo dovrà poi tornare alla Camera per il via libera finale.