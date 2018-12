Casellati,futuro giovani è nella cultura

(ANSA) - NAPOLI, 14 DIC - Visita del presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati al Rione Sanità di Napoli dove ha incontrato il parroco della basilica di Santa Maria alla Sanità don Antonio Loffredo e i ragazzi della 'Paranza'.

"L'esperienza delle attività sociali praticate nella Basilica di Santa Maria, nel Rione Sanità di Napoli - ha sottolineato il presidente del Senato - deve essere un grande esempio per tutti.

Perchè questa chiesa è un luogo simbolico del recupero dal degrado sociale del quartiere" che "rende questo posto un agorà vivace di comunicazione e istruzione. Don Antonio e don Giuseppe, i protagonisti di questa esperienza, hanno capito come la cultura sia strumento efficace per offrire un futuro ai nostri giovani". "Qui - ha sottolineato Casellati - si programma per loro un avvenire fatto di certezze e di positività. Quello che ho visto oggi è un messaggio di grande speranza per tutti.

Un messaggio profondo del fatto che ce la possiamo fare".