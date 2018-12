Sfida Bocci-Verini per guida Pd Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 13 DIC - Manca ormai poco alla sfida tra l'ex sottosegretario agli Interni Gianpiero Bocci e il deputato Walter Verini, che domenica si contenderanno la carica di segretario del Pd Umbria.

Intanto si è già delineato, per queste primarie del Pd, lo schieramento dei sostenitori. Per Bocci ci sono la presidente della Giunta regionale, Catiuscia Marini, e quella dell'Assemblea legislativa Donatella Porzi. Tra i parlamentari Leonardo Grimani e Anna Ascani. Ad appoggiare la corsa di Verini, invece, l'assessore regionale e vice presidente della Giunta Fabio Paparelli e il segretario uscente del Pd umbro Giacomo Leonelli, oltre alla senatrice Nadia Ginetti.

Per le primarie saranno allestiti 214 seggi in tutta la regione (30 a Perugia e nove a Terni). (ANSA).