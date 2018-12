Sardegna, ok manovra che premia famiglie

(ANSA) - CAGLIARI, 13 DIC - Via libera con 29 voti favorevoli e 13 contrari all'ultima Finanziaria della legislatura, che scade a febbraio. Il Consiglio regionale della Sardegna ha impiegato appena quattro giorni per approvare la Manovra 2019 da 8,2 miliardi di euro (circa 3,7 mld in sanità) che sarà ricordata anche per un record: con 382 milioni l'Isola diventa prima regione in Italia per investimenti in politiche sociali.

La legge di stabilità prevede, infatti, un "pacchetto famiglia" da 66 milioni che comprende quattro misure: 25 mln per garantire gli sgravi fiscali per i minori a carico (300 euro a figlio per un reddito fino ai 55mila euro); 10,5 per il trasporto gratis di studenti di scuola media inferiore, superiore e per gli universitari; altri 25 per la ristrutturazione delle abitazioni private; 4 milioni, articolati in voucher, vanno ai genitori di bambini da 0 a 36 mesi per avere diritto a uno sconto sulle rette degli asili nido.