M5s annuncia interrogazione 'veleni Ast'

(ANSA) - PERUGIA, 13 DIC - "Abbiamo depositato un'interrogazione parlamentare sulla questione dei veleni Ast di Terni": lo annunciano i portavoce al Senato e alla Regione Umbria del Movimento 5 Stelle Stefano Lucidi e Andrea Liberati. "Data la gravità della situazione - spiegano in una nota - invieremo lo stesso testo anche alle procure per portare a conoscenza in maniera ufficiale anche la magistratura dei fatti relativi ai livelli di inquinanti riscontrati da Arpa, e chiedere che intervenga immediatamente, con ogni mezzo a disposizione".

"Al ministro - sottolineano Lucidi e Liberati - chiediamo invece due cose, che si avvii una fase di analisi di tutta l'area industriale per verificare lo stato dei luoghi, e poi una interpretazione preventiva della norma anche se a nostro giudizio la legge è estremamente chiara. Se un'azienda causa un disastro ambientale e mentre esegue le proprie attività industriali ne trae profitti, allora questi ultimi possono essere confiscati e destinati alle bonifiche di quei luoghi".