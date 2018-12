Piazza S.Carlo, archiviati 7 indagati

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - E' stata archiviata dal tribunale la posizione dell'ex prefetto di Torino Renato Saccone, ora prefetto di Milano, e di altri sei indagati nell'inchiesta sui fatti di piazza San Carlo. Il gip Irene Gallesio ha accolto la richiesta della procura.

Il provvedimento del giudice riguarda oltre a Saccone il vice comandante della polizia municipale Ivo Berti e 5 componenti della commissione territoriale di vigilanza che avevano svolto un sopralluogo in piazza san Carlo in occasione della proiezione su maxischermo, il 3 giugno 2017, della finale di Champions League tra la Juventus e il Real Madrid. Contro la richiesta di archiviazione si erano opposti i legali dell'Unione Nazionale consumatori e di un'altra parte civile.

Restano imputate altre 15 persone, tra cui la sindaca Chiara Appendino e l'ex questore Angelo Sanna, per le quali l'udienza preliminare riprenderà il 20 dicembre.