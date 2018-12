Manovra: Brunetta, cambiare qualità

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - L'invito che Le faccio, che è stato anche elaborato nei nostri emendamenti alla Legge di Bilancio, è il seguente: perché non cambia la qualità della manovra, tenendo fermi i saldi e destinando tutte quelle risorse oggi previste per il reddito di cittadinanza e quota 100 per le pensioni (circa 15-16 miliardi di euro) veramente allo sviluppo, a più investimenti e alla riduzione della pressione fiscale?. E' l'invito che Renato Brunetta fa al premier Giuseppe Cone.

"Su questo, signor Presidente del Consiglio, sfidi l'Europa, sulla qualità della manovra, e non tanto sui decimali. E su questa proposta, se ce lo avesse chiesto oggi in Parlamento, molto probabilmente avrebbe trovato una sponda favorevole e positiva".