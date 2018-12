Lascia candidata M5S a regionali sarda

(ANSA) - CAGLIARI, 10 DIC - Ancora problemi per il Movimento Cinquestelle sul fronte delle regionali in Sardegna. In corsa alle elezioni di febbraio, ha deciso di ritirare la sua candidatura come consigliera "a seguito della mancanza di chiarimenti ufficiali e pubblici riguardanti le esclusioni poco trasparenti avvenute in occasione delle regionarie". Si tratta di Silvia Pinnisi, professione insegnante, che, grazie al voto online del 3 agosto sulla piattaforma Rousseau, era riuscita a entrare nella rosa dei 20 grillini in lista nel collegio di Cagliari.

"Purtroppo - sostiene dopo quattro mesi sul suo profilo Facebook - non mi riconosco nel M5s della Sardegna che, a mio avviso, si è omologato ai vecchi partiti che tanto contesta".

"Credo - aggiunge - che una forza di cambiamento come il M5s non possa perseguire una politica elitaria, fatta di giochi interni, in cui trasparenza e correttezza vengono meno.