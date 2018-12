Governo, Conte: 'Mia capacità di mediazione tarata 5 anni, poi via'

"Guardi io ho una capacità di mediazione inesauribile, però la mia capacità di mediazione in questo caso è tarata per 5 anni, poi libero la poltrona". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervistato al Tg2.

"Nei prossimi giorni - ha detto ancora il premier - presenteremo una legge delega per riformare il codice degli appalti". Il presidente del Consiglio ha anche confermato la decisione del governo di mettere a punto un piano di investimenti "concreto" per le infrastrutture in Italia. E "abbiamo sensibilizzato molte imprese - ha aggiunto - a investire di più" sempre sulle infrastrutture che saranno "materiali e non".

"Confido in settimana di incontrare" il Capo del Governo di unità nazionale libica Fayez al-Sarraj e il generale Khalifa Haftar, ha detto ancora rispondendo ad una domanda sul processo di stabilizzazione della Libia. La conferenza di Palermo, ha spiegato il premier, "non è stata una vetrina", ma parte di un "percorso" e "l'Italia sta dando il suo contributo per realizzare questo percorso".

"Non possiamo concentrarci solo sulla stabilità finanziaria ma anche sulla stabilità sociale. L'Italia ha le carte in regola per dare un contributo" per migliorare questa situazione ed arrivare ad "un'Europa più solidale".