Dall'Osso, battutacce Grillo su disabili

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - "Beppe ti voglio bene, ricomprami al doppio, ovvero zero centesimi, ma con tutto il cuore del mondo".

Lo dice il deputato di Fi, ex M5s, Matteo Dall'Osso commentando il post di Beppe Grillo. "Mi dispiace davvero tremendamente che Beppe possa anche solo pensare una cosa del genere - aggiunge - ma Beppe sappia che il presidente Berlusconi non mi ha dato nulla, solo rispetto e libertà", mentre Grillo "in tutti questi mesi l'unica cosa che è riuscito a dire sulla disabilità è stata l'infelice battuta sulla sindrome di Asperger". Dall'Osso, affetto da sclerosi multipla, ha lasciato il gruppo M5S denunciando scarsa o nulla attenzione ai fondi per i disabili nella manovra economica e di essersi sentito isolato nel movimento.