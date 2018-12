Conte, a giorni riforma Codice Appalti

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - "Nei prossimi giorni presenteremo una legge delega per riformare il codice degli appalti". Lo ha ribadito il premier Giuseppe Conte in un'intervista al Tg2.

Il presidente del Consiglio ha anche confermato la decisione del governo di mettere a punto un piano di investimenti "concreto" per le infrastrutture in Italia. E "abbiamo sensibilizzato molte imprese - ha aggiunto - a investire di più" sempre sulle infrastrutture che saranno "materiali e non".