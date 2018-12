Morti discoteca: Mattarella,una tragedia

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - "È una tragedia che lascia impietriti. Il pensiero è di vicinanza e solidarietà alle famiglie delle giovanissime vittime, al loro dolore lacerante e alle condizioni dei tanti feriti con l'augurio di pronta guarigione. Si dovrà fare piena luce sull'accaduto, accertando responsabilità e negligenze. I cittadini hanno diritto alla sicurezza ovunque, nei luoghi di lavoro come in quelli di svago, che deve essere assicurata con particolare impegno nei luoghi di incontro affollati, attraverso rigorose verifiche e controlli. Non si può morire così". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a proposito della tragedia della discoteca di Corinaldo in cui hanno perso la vita 6 giovanissimi.