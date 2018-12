Casellati, guai spegnere voce R.Radicale

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - "Da oltre quarant'anni, dal lontano 1975, Radio Radicale è stata per noi un dono prezioso: la radio che sta "dentro, ma fuori dal palazzo" e che ha contribuito a formare generazioni di cittadini informati. Guai a spegnerne ora la voce assieme alle tante altre che compongono il mosaico plurale della nostra democrazia liberale". Così il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in una dichiarazione. Nei giorni scorsi il sottosegretario all'Editoria Vito Crimi aveva prospettato una notevole riduzione dei fondi per l'emittente.