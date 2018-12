La Lega in Piazza del Popolo, Salvini incorona il nuovo Carroccio

Festa della Lega a Piazza del Popolo a Roma dove Matteo Salvini incoronerà la nuova Lega in una kermesse che, si sottolinea in maniera decisa tra i salviniani, sarà soprattutto una "festa". La macchina organizzativa della piazza della Lega si è mossa in grande stile: 250 gli autobus provenienti da tutta Italia più tre treni speciali.

A Piazza del Popolo si attendono decine di migliaia di persone. Dal palco, alle 12, Salvini farà un punto sulla "sua" Lega, con un occhio alle Europee ma limando, probabilmente, gli attacchi ad una Ue con cui è nel vivo la trattativa sulla manovra.

Ma il messaggio a Bruxelles, in vista della tornata elettorale di maggio è chiaro sin dalla scritta che campeggia sul grande palco a sfondo blu di Piazza del Popolo: "L'Italia rialza la testa". Ed è un'Italia leghista che, per la prima volta in maniera evidente, dimostrerà come il partito di Salvini è nazionale e non più settentrionale.