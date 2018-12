Grillo, reddito nei primi mesi del 2019

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - "E' stato ripetutamente detto che il Reddito di Cittadinanza non si poteva fare e ancora oggi, nonostante abbiamo stanziato 9 miliardi nella Legge di Bilancio questi soloni continuano a dirci che non si farà, che non ci sono le risorse e che non serve a nulla. Tutte menzogne! Il Reddito di Cittadinanza ci sarà e partirà nei primi mesi del 2019". Lo scrive Beppe Grillo riprendendo un post del M5s sul blog delle Stelle che rilancia anche su Fb. "Non diamo mancette, diamo una opportunità" affermano i 5 Stelle che commentano i dati Istat di oggi sul 29% della popolazione a rischio povertà.