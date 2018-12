Salvini, aiuteremo i romani

(ANSA) - ROMA, 6 DIC - "Sulla manutenzione della città faremo di tutto per aiutare i romani, a prescindere dai sindaci. Ci sono alcune via dove altro che auto elettrica, se vai in motorino devi avere il fegato. Chiunque governa Roma eredita decenni di amministrazione non brillante però coprire buche e svuotare cestini è una priorità". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini al forum ANSA.