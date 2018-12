Manovra: Borghi, in Aula saldi attuali

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - "E' normale: impossibile essere dettagliati e trasparenti quando c'è un negoziato di questo genere in corso". Così, al Gr1 Rai, il presidente della commissione bilancio della Camera, Claudio Borghi, risponde alle polemiche che hanno accompagnato l'intervento di ieri - senza domande - del del ministro Tria in Commissione sulla manovra.

"Io direi invece che viste le circostanze - spiega - è stato un atto rispetto verso la commissione. Non so quando arriva la nuova proposta del governo - aggiunge il leghista - io penso che stiamo lavorando seriamente, e ci sono tra le modifiche e gli emendamenti già approvati diverse cose importanti per le situazioni di disagio. In aula, comunque - conclude - oggi va la manovra ai saldi attuali".