Di Maio, c'è gioco squadra.Conte è punta

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - "Il 4 marzo abbiamo vinto elezioni poi ci sono voluti 100 giorni per formare il governo, in 6 mesi abbiamo portato a casa risultati con un gioco di squadra e con Conte come punta avanzata". Così Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, a un forum all'ANSA.