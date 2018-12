Conte, su Tav trasparenza e equilibrio

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - "Trasparenza, ascolto, equilibrio e approccio pragmatico sono le parole chiave che caratterizzano la nostra azione, così come è stato sino ad oggi e sarà anche per tutte le altre opere infrastrutturali. Questo Governo vuole lanciare un segnale di attenzione a Torino ed è in campo per rilanciare l'economia e il tessuto produttivo di tutto il territorio, con investimenti e sostegno alle imprese". Lo affermano il premier Giuseppe Conte, il vicepremier, Luigi Di Maio, e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, dopo l'incontro con i "Si Tav".