Toscani, Salvini imbecille totale

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - "Sono contento di essere in quelle foto, sono felice di essere ufficialmente un nemico di Salvini.

Ha fatto come ai tempi di Mussolini. E' fantastico, un nemico ufficiale. Non credo nella sua politica, credo sia un imbecille e lo dico ad alta voce. Salvini è un imbecille totale. E non vorrei insultare gli imbecilli. Sono orgoglioso di essere un nemico di Salvini. E' giusto così. Ha capito quali sono i suoi nemici. Perfetto, sono fiero di essere un nemico di Salvini".

"Però gli faccio causa lo stesso perché la mia immagine non va sfruttata. I soldi li deve pagare per usare una mia foto". Lo afferma Oliviero Toscani a la Zanzara su Radio24 dove attacca anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.