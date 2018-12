Ministro, chiarezza su questionario

(ANSA) - PERUGIA, 4 DIC - "Vogliamo vederci chiaro": così il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti, in merito al questionario sui temi dell'omofobia diffuso in alcune scuole dell'Umbria. Lo afferma in una dichiarazione all'ANSA.

"Ho già chiesto un approfondimento all'Ufficio scolastico regionale" ha annunciato. "Voglio capire - ha affermato Bussetti - se c'è stato un reale e trasparente coinvolgimento della comunità scolastica e, soprattutto, delle famiglie. Ogni volta che si entra a scuola con iniziative che non attengono direttamente la didattica occorre che ci siano un obiettivo e un patto educativo chiaro. Le molte lamentele che si stanno levando intorno a questa iniziativa mi fanno pensare che così non sia stato. In ogni caso - ha concluso Bussetti -, è necessario evitare iniziative ideologiche e strappi in un tessuto come quello scolastico che invece richiede la massima condivisione". (ANSA).