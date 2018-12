Manovra: Tria, si cercano soluzioni

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - "Per quanto mi riguarda posso dire che sono in atto studi e simulazioni per cercare di capire quali siano i margini e trovare possibili soluzioni condivise. Quello che stiamo analizzando per ora sono solo opzioni possibili e fino a quando non ci sarà una decisione politica rimangano solo possibili". Lo dice il ministro dell'Economia Giovanni Tria nel corso di una comunicazione in commissione Bilancio alla Camera.