Manovra, 10 milioni per vittime d'usura

(ANSA) - ROMA, 4 DIC - La commissione Bilancio della Camera ha interrotto l'esame degli emendamenti alla manovra, dandosi appuntamento alle 10:30 del mattino. Nonostante siano ancora tantissime le proposte da votare, compreso il mega pacchetto di emendamenti del governo, l'ok al testo è atteso comunque in serata, con l'obiettivo di arrivare in Aula mercoledì alle 14:00.

La carta d'identità elettronica potrà essere richiesta anche alle Poste con l'obiettivo di accelerare le procedure laddove risultino ritardi di mesi (come a Roma). Lo prevede un emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio.

Via libera della commissione Bilancio all'introduzione di livelli minimi e massimi per l'indennizzo delle vittime di reati violenti e assegna 10 milioni l'anno fino al 2021 per le vittime di usura.