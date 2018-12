Ex legale: 'Da Berlusconi 5 mln a Ruby'

(ANSA) - MILANO, 4 DIC - Ruby nel 2011 ha ricevuto da Silvio Berlusconi "un pagamento di 5 milioni di euro eseguito tramite la banca Antigua Commercial Bank di Antigua su un conto presso una banca in Messico", e in particolare 2 milioni "sono stati dati a Luca Risso", ex compagno, e 3 "sono stati fatti transitare dal Messico a Dubai e sono esclusivamente di Ruby".

Lo dichiara l'avvocato Egidio Verzini, che 7 anni fa fu legale della giovane e che ha deciso "di rinunciare all'obbligo del segreto professionale" sul caso per un "dovere etico e morale".

Non si è fatta attendere la replica dell'avvocato Niccolò Ghedini, storico difensore di Berlusconi. "Le dichiarazioni rese a distanza di oltre sette anni dall'avv. Verzini che per circa un mese ha assistito Karima el Mahroug detta Ruby - ha affermato Ghedini - sono totalmente destituite di qualsiasi fondamento e saranno perseguite in ogni sede. Mai vi sono stati contatti diretti o indiretti, né con l'avv. Verzini né con Luca Risso per far ottenere denaro a Karima el Mahroug".