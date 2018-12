Salvini scrive ai giornali lombardi, ecco le misure per i territori

Quattro lettere diverse ad altrettanti quotidiani locali lombardi sono state scritte dal ministro dell'Interno Matteo Salvini per spiegare le misure prese dal governo e l'impatto che avranno sui diversi territori della Lombardia.

La Provincia di Como, il Giornale di Brescia, La Provincia di Cremona e L'Eco di Bergamo pubblicano oggi in prima pagina gli interventi del vicepremier con i provvedimenti generali e poi locali, dedicati a ciascuna delle 4 province di riferimento dei giornali, "per mantenere un contatto costante con il territorio" e spiegare come ha dato "immediata concretezza agli impegni assunti in campagna elettorale".

"La pensiamo diversamente", scrive Salvini nella lettera inviata all'Eco di Bergamo e alla Provincia di Como, ma a tutti assicura di "non aver sottovalutato i dibattiti locali degli ultimi mesi" e di aver "preso nota". Dalle misure sull'immigrazione al potenziamento degli organici delle forze dell'ordine, Salvini ricorda l'impatto che avrà il Dl sicurezza sulle singole comunità e poi segnala le principali novità della manovra e i prossimi obiettivi del governo. "In sintesi - conclude Salvini - vogliamo passare dalle parole ai fatti. Il dialogo col territorio e gli amministratori sarà sempre aperto".