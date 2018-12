M5s,Taranto cuore ricerca energia solare

(ANSA) - ROMA, 2 DIC - "Stanziamo tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per la creazione e l'avviamento dell'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile. A Taranto ci sarà il cuore della ricerca innovativa negli ambiti dell'energia solare e dell'economia circolare". Così i portavoce M5S Giovanni Vianello, Alessandra Ermellino, Gianpaolo Cassese, Rosalba De Giorgi e Mario Turco. "Sarà il Ministero dell'Istruzione ad essere responsabile della vigilanza sulle attività dell'Istituto che contiamo diventi un'eccellenza a livello europeo . Si tratta di un primo passo importante per risollevare questo territorio troppo a lungo dimenticato".