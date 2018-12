Sanità:Bonaccini,accordo-Governo Regioni

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - "Non c'è alcun incremento del fondo sanitario per il 2019, ma c'è la garanzia scritta, nero su bianco, di un aumento di 2 miliardi per il 2020 e di 1,5 miliardi per il 2021 e soprattutto ci sono ulteriori 2 miliardi, da subito, per gli investimenti in sanità, in particolare per l'edilizia sanitaria. Per l'abbattimento delle liste d'attesa, anche se non ci sono tutte le risorse indispensabili, c'è indubbiamente un migliore dimensionamento del budget che passa da 50 a 150 milioni nel 2019". Così il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini, sintetizza alcuni degli esiti dell'accordo Governo-Regioni in materia di sanità, in vista del varo della legge di Bilancio 2019, sottoscritto oggi a palazzo Chigi con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, e il Ministro della salute, Giulia Grillo.