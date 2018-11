Pd: Martina, confronto sia sulle idee

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - "Siamo all'inizio del nostro congresso. Il richiamo di Romano Prodi e' corretto, bisogna prenderla come una sfida. E il Pd di proposte ne ha: in queste settimane di idee ne ha sviluppate. Ne dico una: il taglio del cuneo fiscale di un punto all'anno per favorire il lavoro stabile, il salario minimo legale, la riduzione dell'Irap". Lo afferma Maurizio Martina, candidato alla segreteria Pd a radio Capital. "E' abbastanza surreale - prosegue - che del congresso si discuta solo di percentuali. Non sono affezionato a rincorrere i sondaggi ma mi interessano le proposte. Per me il confronto deve essere sulle idee. In ogni caso siamo lo stesso partito un minuto dopo siamo al lavoro insieme. Viva la liberta' del confronto".