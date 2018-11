Manovra: Aula slitta ancora. Borghi, rinvio a mercoledì

"E' evidente che almeno di un giorno si slitta ancora". Lo ha detto il presidente della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, parlando dei tempi dell'approdo in Aula della manovra. Oggi è stato deciso un primo slittamento da lunedì a martedì, ma considerando che gli emendamenti del governo non arriveranno prima di domani sera, l'appuntamento con l'Assemblea di Montecitorio sarà ulteriormente rinviato a mercoledì.



Gli emendamenti del governo alla manovra arriveranno domani sera alle 19.00. Lo ha annunciato il presidente della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, spiegando che la commissione tornerà a riunirsi per l'esame delle nuove proposte domenica alle 14.00.