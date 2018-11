M5S: Fico, contro Di Maio fango

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Solidarieta' a Luigi Di Maio che in questo momento sta subendo un fango incredibile". Cosi' il presidente della Camera, Roberto Fico, a margine di un convegno all'Accademia dei lincei sui beni comuni. "Quando leggo articoli di stampa o ascolto una trasmissione - aggiunge - non c'e' mai niente che faccia riferimento a una colpa di Luigi, niente che faccia riferimento a una sua colpa ne' passata ne' nelle sue vesti di ministro. Questo non e' modo di fare, non e' piu' politica, sono attacchi personali ingiustificati, che nella nostra societa' fanno solo male, non hanno senso".