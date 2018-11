Giubilei si candida sindaco di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 30 NOV - Una candidatura "per Perugia capoluogo di regione", oltre gli schieramenti politici e "dall'impronta civica", ed inoltre "dettata dall'amore" per la sua città: Giuliano Giubilei ha sciolto la riserva e ora è ufficialmente candidato a sindaco del centro sinistra a Perugia.

A sostenerlo ci sono Pd, Psi, Mdp e Radicali, oltre ad Anima Civica e Civica Popolare.

Il giornalista, in un incontro a Ponte Felcino, alla periferia della città, ha ribadito che la sua è una "candidatura civica". Ha quindi affermato di voler puntare su tre parole: sicurezza, vivibilità e bellezza per far riacquistare alla città "un ruolo guida e di modello per altre città umbre e non solo".

Un ruolo che, secondo Giubilei Perugia "ha perso sempre di più in questi anni".

"Quasi tutti i partiti del centrosinistra - ha detto Giubilei - sostengono la mia candidatura ma non sono qui oggi e, facendo un passo indietro, hanno capito l'impronta civica che voglio dare a questo mio ruolo che sto svolgendo in piena autonomia".