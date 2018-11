Fraccaro,obiettivo manovra entro Natale

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - "La manovra è un momento importante perché si decide in che modo vengono spesi i soldi dei cittadini. Nella manovra sono previste le risorse per quota 100 e per il reddito di cittadinanza". Lo ha detto il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, intervistato da Radio Radicale. "L'obiettivo - ha aggiunto - è approvare la legge di bilancio prima di Natale. Questo dipenderà dall'interlocuzione tra maggioranza e opposizione".