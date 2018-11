Regeni: Roma indaga 7 agenti dei servizi segreti egiziani

Sette agenti, appartenenti ai servizi segreti egiziani, finiranno nel registro degli indagati nell'ambito dell'indagine delle Procura di Roma sulla morte di Giulio Regeni. Nei loro confronti i pm contestano il reato di sequestro di persona.

"Con grande rammarico annuncio ufficialmente che la Camera dei deputati sospenderà ogni tipo di relazione diplomatica con il Parlamento egiziano, fino a quando non ci sarà una svolta vera nelle indagini e un processo che sia risolutivo". Lo ha annunciato il presidente della Camera, Roberto Fico, al Tg1.

"Sul caso Regeni credo che il governo, con tutti i suoi esponenti e il Parlamento - ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini - con tutti i suoi esponenti di maggioranza e opposizione, stiano facendo il massimo. Poi purtroppo governiamo in Italia e non in Egitto".