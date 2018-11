FdI si allarga, aderisce Maullu di FI

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "La famiglia di Fratelli d'Italia si allarga e cresce". Così Giorgia Meloni ha dato il benvenuto a Stefano Maullu, europarlamentare di Forza Italia che ha deciso di aderire al partito di destra. In una conferenza stampa a Montecitorio la leader di FdI ha sottolineato "la coerenza e la difesa degli interessi italiani" che caratterizza l'esponente di FI, che è in corsa alle prossime europee e con un'esperienza di consigliere regionale della Lombardia alle spalle. "Dopo la Destra di Storace, con Maullu si aggiunge un altro tassello importante per costruire un grande movimento sovranista", ha aggiunto Meloni. Soddisfatto della scelta fatta, Maullu ha spiegato: "Credo sia la più coerente".