Di Maio, con Salvini competizione leale

(ANSA) - L'AQUILA, 28 NOV - "Quando dicono che una delle due forze politiche sta facendo più dell'altra è chiaro qual é il gioco, vogliono dividerci e far saltare il governo. Ma per questa roba qua di certo il governo non salterà mai, la competizione tra queste due forze in questo momento è sana e leale e io con Conte e con Salvini lavoro bene ogni giorno". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio parlando con i cronisti a L'Aquila.