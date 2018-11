Conte, su global compact decidano Aule

(ANSA) - ROMA, 28 NOV - "Il Global Compact è assolutamente compatibile con la nostra strategia, ho condiviso il piano con i miei partner Ue, non ho cambiato idea" rispetto alla valutazione espressa all'Assemblea Onu ma essendo un documento che ha valore politico abbiamo convenuto che forse è giusto creare un passaggio parlamentare, in cui far condividere da parte di tutti ciò che stiamo facendo." Lo afferma il premier Giuseppe Conte nelle dichiarazioni alla stampa a Palazzo Chigi.